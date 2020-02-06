AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.776.065
|% 20,00
|GYHOL
|30,34
|20.575.653
|% 13,63
|RYGYO
|9,48
|88.647.211
|% 12,86
|OLMIP
|4,45
|22.276.970
|% 12,66
|IZTAR
|3,35
|1.528.436
|% 9,84
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7346
|7,7734
|% -0,15
|Frank
|6,1187
|6,1556
|% 0,01
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,04
|Altın Gr.
|301
|301
|1,65
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|Yarım
|960
|984
|4,85
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,15
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|-0,59
Seans Raporu
- 17:57EGPRO Yüzde 4.74 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 308 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 12 artarak (% 0.08 ) 146, 945
- 17:55XU100 Endeks 122, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 13, 587.00 milyon TL de
- 17:55TTRAK Yüzde 4.07 oranında artışla 62.60 lira fiyatla işlem gören hissede 220, 045 adet işlem
- 17:54IZTAR Yüzde 9.84 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 638 adet işlem