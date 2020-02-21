***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.02.2020 14:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,005 2 0,005 2 0 - 0 - 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820813
BIST
14:57115.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -453,13
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:576,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
14:576,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
14:57322,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 4,31
|Açılış
|: 322,03
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,24
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,58
|20.425.696
|% 15,64
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|ORMA
|4,87
|45.982
|% 9,93
|
|MIPAZ
|3,02
|138.554.645
|% -15,17
|
|HATEK
|8,27
|9.502.850
|% -10,79
|
|TSPOR
|5,66
|76.925.464
|% -9,15
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|IZMDC
|10,00
|221.005
|% -8,51
|
|THYAO
|14,20
|874.386.874
|% -1,18
|
|ASELS
|28,40
|676.919.040
|% 0,14
|
|IPEKE
|9,64
|491.724.836
|% 4,67
|
|KOZAA
|12,23
|445.760.260
|% 8,81
|
|HALKB
|6,69
|308.218.732
|% -1,91
|
|ODAS
|2,04
|252.976.823
|% -0,49
|
|CEMAS
|1,23
|141.655.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,52
|167.614.906
|% -0,65
|
|KRDMD
|2,69
|275.824.118
|% -0,74
|
|IHLGM
|1,18
|119.335.426
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8915
|7,9311
|% 0,71
|
|Frank
|6,2115
|6,2489
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6278
|1,6359
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
|