***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.03.2020 16:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. 1-2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831485
BIST
17:0485.045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -751,00
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:046,5826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:047,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0744
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:04322,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 6,89
|Açılış
|: 322,72
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.235.066
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.455
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.320.032
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.764.942
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,06
|1.313.251.109
|% -5,36
|
|ASELS
|20,94
|538.844.572
|% -2,15
|
|THYAO
|7,83
|433.147.859
|% -1,88
|
|YKBNK
|1,80
|318.468.979
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,75
|264.499.734
|% -9,54
|
|GARAN
|7,06
|1.313.251.109
|% -5,36
|
|YKBNK
|1,80
|318.468.979
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,70
|66.963.751
|% -6,67
|
|ISFIN
|2,75
|264.499.734
|% -9,54
|
|ODAS
|1,17
|96.840.635
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6363
|7,6746
|% 0,40
|
|Frank
|6,6787
|6,7190
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7473
|1,7561
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.527
|27,03
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,07
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,90
|12,94
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|25,95
|25,95
|-1,03
|
Seans Raporu
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17:13JANTS
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 39.58 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 238 adet işlem
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17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1052, 63 kaybederek (% -1.01 ) 102, 674
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17:12XU100
Endeks 85, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 6, 899.00 milyon TL de
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17:12TOASO
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 647, 206 adet işlem
-
17:11ALGYO
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 9.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 093 adet işlem