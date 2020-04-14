***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.04.2020 08:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837671
BIST
15:3698.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 1.672,33
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:366,7972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7986
En Düşük
6,7646
15:367,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4593
En Düşük
7,3720
15:36378,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,07
|Açılış
|: 378,07
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.090.326
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|14.217.337
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.933.050
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|IHEVA
|2,32
|117.915.755
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,94
|30.122.506
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,78
|1.403.823.403
|% 5,79
|
|ASELS
|26,14
|1.169.987.162
|% 4,81
|
|GARAN
|8,64
|706.701.961
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,50
|609.461.138
|% 9,82
|
|GSRAY
|2,63
|431.914.527
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|431.914.527
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,10
|158.770.173
|% 2,80
|
|IEYHO
|0,61
|88.538.825
|% 1,67
|
|THYAO
|10,78
|1.403.823.403
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,05
|227.808.539
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5217
|8,5644
|% 0,99
|
|Frank
|7,0407
|7,0831
|% 1,06
|
|Riyal
|1,8019
|1,8109
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|14,14
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|30,10
|
|Tam
|2.482
|2.546
|31,10
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|15,10
|
|Çeyrek
|606
|620
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,37
|31,37
|-0,37
|
Seans Raporu
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15:51SAYAS
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15:49FRIGO
Yüzde 7.93 oranında artışla 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 334 adet işlem
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15:48
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15:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1584, 72 artarak (% 1.74 ) 92, 751
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15:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, YONGA, SODSN, IZFAS, EKIZ, BMELK, ROYAL