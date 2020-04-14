***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837671BIST