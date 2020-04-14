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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.04.2020 08:21
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837671


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 3,52 20.090.326 % 10,00  
UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
DOCO 462,50 14.217.337 % 9,99  
KLNMA 48,88 37.933.050 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5217 8,5644 % 0,99  
Frank 7,0407 7,0831 % 1,06  
Riyal 1,8019 1,8109 % 0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 14,14  
Altın Gr. 377 378 4,74  
Cumhuriyet 2.415 2.474 30,10  
Tam 2.482 2.546 31,10  
Yarım 1.208 1.239 15,10  
Çeyrek 606 620 7,60  
Gümüş.Ons 15,60 15,63 0,21  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,06  
B. Petrol 31,37 31,37 -0,37  
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