***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2020 09:37
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 66.000.000.000 pay olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842135
BIST
10:5499.403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.707,47
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:547,0112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:547,6650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6588
10:54384,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,00
|Açılış
|: 384,50
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.927.011
|% 10,00
|
|OYAYO
|6,17
|10.807.461
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,73
|1.936.668
|% 9,94
|
|DEVA
|14,58
|1.888.664
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|263.146
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|895.449
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,92
|209.672.300
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,65
|190.634.421
|% 2,71
|
|GARAN
|8,20
|170.627.119
|% -1,68
|
|TSPOR
|5,59
|147.056.081
|% 5,47
|
|THYAO
|10,52
|121.525.633
|% -1,59
|
|AFYON
|2,92
|209.672.300
|% 8,96
|
|GSRAY
|2,65
|190.634.421
|% 2,71
|
|TSPOR
|5,59
|147.056.081
|% 5,47
|
|ODAS
|1,76
|44.718.115
|% -1,68
|
|YKBNK
|2,06
|46.748.023
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7028
|8,7465
|% -0,31
|
|Frank
|7,2423
|7,2859
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8612
|1,8705
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|3,21
|
|Altın Gr.
|384
|385
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.517
|3,40
|
|Tam
|2.528
|2.579
|3,40
|
|Yarım
|1.232
|1.260
|1,70
|
|Çeyrek
|618
|630
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,98
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|-0,52
|