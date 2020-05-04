***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 66.000.000.000 pay olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842135BIST