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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.05.2020 09:37
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:30'a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım Kanalları ,Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Fon izahnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Saat 13:30'dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir.Fonun katılma payı adedi üst limiti 66.000.000.000 pay olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842135


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 11,44 1.927.011 % 10,00  
OYAYO 6,17 10.807.461 % 9,98  
YONGA 13,00 9.061 % 9,98  
SODSN 22,54 30.497 % 9,95  
EKIZ 10,73 1.936.668 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7028 8,7465 % -0,31  
Frank 7,2423 7,2859 % -0,27  
Riyal 1,8612 1,8705 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 3,21  
Altın Gr. 384 385 0,99  
Cumhuriyet 2.464 2.517 3,40  
Tam 2.528 2.579 3,40  
Yarım 1.232 1.260 1,70  
Çeyrek 618 630 0,80  
Gümüş.Ons 14,94 14,98 -0,03  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,00  
B. Petrol 25,92 25,92 -0,52  
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