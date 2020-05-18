***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2020 12:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,0 0,00562 2,0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845703
BIST
15:21101.731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 1.962,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:216,8609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0404
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:217,4392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:21387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.534.600
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.233.039
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.378.564
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.191.938
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.075
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|56.801.934
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,74
|951.253.599
|% 5,92
|
|ALKIM
|13,03
|699.703.673
|% -8,24
|
|THYAO
|10,87
|638.678.944
|% 2,74
|
|GARAN
|7,83
|524.471.569
|% 1,69
|
|ISFIN
|4,10
|433.172.332
|% 5,13
|
|EKGYO
|1,31
|190.701.192
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,10
|129.766.119
|% 3,77
|
|ISFIN
|4,10
|433.172.332
|% 5,13
|
|KARSN
|1,79
|179.618.911
|% 4,07
|
|SASA
|10,74
|951.253.599
|% 5,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3085
|8,3502
|% -0,27
|
|Frank
|7,0324
|7,0747
|% -0,59
|
|Riyal
|1,8199
|1,8290
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|11,28
|
|Altın Gr.
|387
|388
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.491
|2.537
|18,00
|
|Tam
|2.564
|2.603
|18,40
|
|Yarım
|1.251
|1.272
|9,00
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,31
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,14
|
|B. Petrol
|34,52
|34,52
|2,02
|