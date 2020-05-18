***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2020 12:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,0 0,00562 2,0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845704
BIST
15:22101.709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 1.940,63
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:226,8599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0414
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:227,4368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0213
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:22387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|55.554.589
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.378.579
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.233.039
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.075
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|56.970.651
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,78
|953.015.644
|% 6,31
|
|ALKIM
|12,94
|704.346.986
|% -8,87
|
|THYAO
|10,86
|656.159.905
|% 2,65
|
|GARAN
|7,81
|541.049.870
|% 1,43
|
|PGSUS
|54,20
|441.912.918
|% 6,48
|
|EKGYO
|1,30
|190.849.411
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,11
|130.384.033
|% 4,72
|
|ISFIN
|4,08
|435.251.282
|% 4,62
|
|KARSN
|1,79
|179.904.743
|% 4,07
|
|SASA
|10,78
|953.015.644
|% 6,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3206
|8,3624
|% -0,12
|
|Frank
|7,0381
|7,0805
|% -0,51
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|13,94
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.547
|27,80
|
|Tam
|2.574
|2.613
|28,50
|
|Yarım
|1.256
|1.277
|13,90
|
|Çeyrek
|628
|639
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,44
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,16
|
|B. Petrol
|34,51
|34,51
|2,01
|
Seans Raporu
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15:37KLMSN
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Endeks 101, 753 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 10, 002.00 milyon TL de