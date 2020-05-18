***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2020 12:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/kof-ak-portfoy-ozel-sektor-borclanma-araclarina-yatirim-yapan-110-anapara-koruma-amacli-otuzucuncu-fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845705
BIST
15:27101.690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 1.922,12
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:276,8694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0319
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:277,4452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:27387,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 387,11
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,20
|6.378.639
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|55.557.373
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.077
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.233.039
|% 10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.023.194
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,75
|954.256.486
|% 6,02
|
|ALKIM
|12,96
|708.542.347
|% -8,73
|
|THYAO
|10,86
|660.801.106
|% 2,65
|
|GARAN
|7,81
|543.965.482
|% 1,43
|
|PGSUS
|54,05
|446.468.933
|% 6,19
|
|EKGYO
|1,31
|190.965.594
|% 4,80
|
|CEMAS
|1,11
|130.540.748
|% 4,72
|
|ISFIN
|4,09
|436.619.529
|% 4,87
|
|KARSN
|1,79
|181.137.730
|% 4,07
|
|SASA
|10,75
|954.256.486
|% 6,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3218
|8,3636
|% -0,11
|
|Frank
|7,0391
|7,0815
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|12,74
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.533
|13,80
|
|Tam
|2.560
|2.599
|14,10
|
|Yarım
|1.249
|1.270
|6,90
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,33
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,12
|
|B. Petrol
|34,41
|34,41
|1,91
|
Seans Raporu
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15:40TMPOL
Yüzde 6.13 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 005, 330 adet işlem
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15:39DAGI
Yüzde 7.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 248, 255 adet işlem
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15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2233, 78 artarak (% 1.93 ) 118, 063
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15:38XU100
Endeks 101, 709 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 10, 131.00 milyon TL de
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15:38DOBUR
Yüzde 6.54 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 974 adet işlem