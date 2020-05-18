***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2020 12:36
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845706
BIST
15:21101.739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.971,24
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
15:216,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0415
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
15:217,4371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
15:21387,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,34
|Açılış
|: 387,30
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,45
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|178,20
|2.200.670
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.378.579
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.233.039
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|800.075
|% 10,00
|
|UNYEC
|5,73
|12.371.483
|% 9,98
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|56.964.049
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|164.254
|% -9,99
|
|SASA
|10,75
|952.102.484
|% 6,02
|
|THYAO
|10,85
|642.418.095
|% 2,55
|
|PGSUS
|54,40
|431.300.542
|% 6,88
|
|VAKBN
|4,69
|299.105.609
|% 2,18
|
|HALKB
|5,43
|227.922.942
|% 1,12
|
|EKGYO
|1,30
|190.815.273
|% 4,00
|
|CEMAS
|1,10
|130.315.437
|% 3,77
|
|SASA
|10,75
|952.102.484
|% 6,02
|
|ADESE
|1,55
|123.425.458
|% 4,03
|
|IHYAY
|1,04
|71.960.810
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3206
|8,3624
|% -0,12
|
|Frank
|7,0381
|7,0805
|% -0,51
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|10,17
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.534
|15,00
|
|Tam
|2.561
|2.600
|15,30
|
|Yarım
|1.250
|1.271
|7,50
|
|Çeyrek
|625
|636
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,29
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,14
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|2,14
|