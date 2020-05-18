***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler14:00 a kadar ALTERNATİFBANK A.Ş. , ALTERNATİF YATRIM A.Ş. VE AKPORTFOY YÖNETİMİ AŞ. 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845727BIST