***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.05.2020 16:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
14:00 a kadar ALTERNATİFBANK A.Ş. , ALTERNATİF YATRIM A.Ş. VE AKPORTFOY YÖNETİMİ AŞ. 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845727
BIST
16:19101.614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 1.845,58
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
101.891
En Düşük
100.897
16:196,8775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0238
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
16:197,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4726
En Düşük
7,3942
16:19385,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,42
|Açılış
|: 385,55
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
384,43
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|56.507.898
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.406.097
|% 10,00
|
|RALYH
|10,89
|1.280.716
|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.220.629
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|771.219.961
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|211.818
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|57.678.305
|% -9,99
|
|YBTAS
|7.785,50
|249.452
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|554.084
|% -9,99
|
|SASA
|10,56
|1.021.555.980
|% 4,14
|
|ALKIM
|12,78
|771.219.961
|% -10,00
|
|THYAO
|10,85
|696.038.389
|% 2,55
|
|GARAN
|7,80
|652.581.806
|% 1,30
|
|ISFIN
|4,15
|532.302.377
|% 6,41
|
|EKGYO
|1,31
|194.954.030
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,15
|532.302.377
|% 6,41
|
|CEMAS
|1,10
|134.420.600
|% 3,77
|
|KARSN
|1,78
|189.247.877
|% 3,49
|
|SASA
|10,56
|1.021.555.980
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3316
|8,3734
|% 0,01
|
|Frank
|7,0480
|7,0904
|% -0,37
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|1,88
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.530
|10,50
|
|Tam
|2.557
|2.595
|10,80
|
|Yarım
|1.248
|1.269
|5,20
|
|Çeyrek
|624
|635
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,11
|
|B. Petrol
|34,62
|34,62
|2,12
|
Seans Raporu
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16:32ARSAN
Yüzde 6.76 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 202, 743 adet işlem
-
16:31ALGYO
Yüzde 4.95 oranında artışla 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 128, 055 adet işlem
-
16:30MIPAZ
Yüzde 6.89 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 485, 773 adet işlem
-
16:29DOGUB
Yüzde 5.99 oranında artışla 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 675, 445 adet işlem
-
16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1732, 75 artarak (% 1.86 ) 94, 743