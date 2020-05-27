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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2020 02:27
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2016 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846794


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AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
ITTFH 2,84 19.684.106 % 0,00  
GOZDE 3,99 24.692.545 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2753 8,3168 % 0,01  
Frank 6,9423 6,9842 % -0,55  
Riyal 1,7852 1,7942 % -1,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 0,97  
Altın Gr. 370 370 -8,55  
Cumhuriyet 2.395 2.431 -53,40  
Tam 2.466 2.494 -54,80  
Yarım 1.203 1.219 -26,80  
Çeyrek 602 610 -13,40  
Gümüş.Ons 17,10 17,15 0,00  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,02  
B. Petrol 36,05 36,05 -0,06  
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