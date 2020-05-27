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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2020 02:38
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
06.03.2020 - 17.03.2020 tarihleri arasında talep toplanır. Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş 500 Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 01.06.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %105'inin korunmasını, ii) Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A (S&P)

Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1 40

Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 Akbank T.A.Ş Tahvili (90-95) T. Repo (20) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (5-10)

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 2,05 0,00562 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846805


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EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
ITTFH 2,84 19.684.106 % 0,00  
GOZDE 3,99 24.692.545 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2753 8,3168 % 0,01  
Frank 6,9423 6,9842 % -0,55  
Riyal 1,7852 1,7942 % -1,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 2,13  
Altın Gr. 370 370 -8,55  
Cumhuriyet 2.395 2.431 -53,40  
Tam 2.466 2.494 -54,80  
Yarım 1.203 1.219 -26,80  
Çeyrek 602 610 -13,40  
Gümüş.Ons 17,13 17,18 0,03  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,02  
B. Petrol 35,80 35,80 -0,31  
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