***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler14:00 a kadar Ak Portfoy Yönetimi A.Ş. ,Akbank Şubeleri,Burganbank,Akyatırım,Odeabank ve Alternatif Dağıtım kanalları 1 işgünlerinde 14:00-18:00 saatleri arasında,yatırımcılartarafından satın alınabilinecek toplam katılma payı adedi,bu saatler içerisinde fona iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBulut Özer 01.03.2018 2016 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansıİdil SAZER 13.03.2012 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları LisansıBarış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı, 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 17 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846808BIST