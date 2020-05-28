***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.05.2020 10:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0000684342 2,5 0,0000356 1,3 0 - 1,75 Erken çıkış komisyonu 26.05.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847140
BIST
10:01105.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 851,55
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.823
En Düşük
105.556
10:016,7896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7896
En Düşük
6,7656
10:017,4750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:01375,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,69
|Açılış
|: 375,05
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|CCOLA
|42,56
|3.893.012
|% 7,58
|
|SAYAS
|3,83
|990.642
|% 7,58
|
|ZOREN
|1,47
|15.512.651
|% 6,52
|
|PENGD
|3,68
|11.401.835
|% 5,75
|
|MPARK
|17,19
|18.174.246
|% 5,59
|
|CMENT
|31,68
|467.050
|% -10,00
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|6.528.080
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|134.187
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,55
|138.795.207
|% 1,78
|
|SOKM
|12,25
|61.925.383
|% 0,33
|
|GARAN
|7,69
|56.582.207
|% 0,65
|
|PGSUS
|60,10
|41.813.438
|% 1,69
|
|ASELS
|30,32
|28.970.390
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,46
|17.486.028
|% 2,10
|
|THYAO
|12,55
|138.795.207
|% 1,78
|
|ZOREN
|1,47
|15.512.651
|% 6,52
|
|KRDMD
|2,55
|25.010.031
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,22
|19.420.366
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3002
|8,3418
|% 0,24
|
|Frank
|6,9817
|7,0238
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8010
|1,8101
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,81
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.467
|20,50
|
|Tam
|2.509
|2.531
|21,10
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|10,30
|
|Çeyrek
|612
|619
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,07
|34,07
|-0,67
|