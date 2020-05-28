***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.05.2020 14:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0000684342 2,5 0,00003562 1,3 0 - 1,75 Erken çıkış komisyonu 26.05.2021 tarihine kadar verilen fon katılma payı iadesi talimatlarında uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847259
BIST
14:29105.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 261,18
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
14:296,8169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0447
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
14:297,5118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5118
En Düşük
7,4416
14:29377,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,06
|Açılış
|: 377,43
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|11.528.624
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.716.907
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|18.803.908
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|20.962.182
|% 9,76
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|4.130.277
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|1.967.755
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.597.163
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|99.265
|% -9,99
|
|THYAO
|12,61
|2.420.017.442
|% 2,27
|
|GARAN
|7,74
|1.606.177.641
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,15
|838.509.014
|% 0,08
|
|ASELS
|30,20
|515.386.290
|% 0,40
|
|AKBNK
|5,64
|479.113.715
|% 0,71
|
|GARAN
|7,74
|1.606.177.641
|% 1,31
|
|THYAO
|12,61
|2.420.017.442
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,41
|211.304.383
|% -1,40
|
|YKBNK
|2,21
|258.117.140
|% 0,00
|
|AVOD
|3,70
|408.669.723
|% -1,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3285
|8,3702
|% 0,58
|
|Frank
|6,9996
|7,0418
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8103
|1,8194
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|14,61
|
|Altın Gr.
|377
|378
|5,18
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.479
|32,30
|
|Tam
|2.521
|2.555
|44,60
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|16,20
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,03
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|0,74
|