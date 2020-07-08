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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.07.2020 21:26
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Hakan DEPREM 2012 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Araştırma, Yönetici -- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 12 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Can ÖZÇELİK 2014 - 2016 Ak Yatırım A.Ş., Analist ----- 2016 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Müdür Yardımcısı 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857774


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PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
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Sterlin 8,6343 8,6776 % 0,65  
Frank 7,2868 7,3307 % 0,52  
Riyal 1,8246 1,8338 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 16,28  
Altın Gr. 400 400 3,88  
Cumhuriyet 2.589 2.611 27,20  
Tam 2.665 2.679 27,90  
Yarım 1.294 1.311 13,70  
Çeyrek 647 656 6,90  
Gümüş.Ons 18,69 18,73 0,45  
Gümüş Gr. 4,12 4,14 0,10  
B. Petrol 43,30 43,30 0,22  
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