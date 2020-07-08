***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.07.2020 22:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut ÖZER 2016- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İdil Sazer 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 – 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. – Kredi Analisti ---2015 – 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. – Araştırma Uzman --2017 – 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Portföy Yöneticisi ---2020 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857835
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05399,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,14
|Açılış
|: 399,02
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6287
|8,6720
|% 0,59
|
|Frank
|7,2841
|7,3280
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|13,98
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,13
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.606
|22,40
|
|Tam
|2.660
|2.674
|23,00
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|11,20
|
|Çeyrek
|646
|655
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,76
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,10
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|0,19
|