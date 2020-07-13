***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAKPO00807Fonun Süresi 15/09/2021Fonun Tasfiye Tarihi 15.09.2021Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 06.07.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon alım/satım emirleri hergün verilebilir. İşlem gerçekleştirme kurallarına açıklamalarda yer verilmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş 500 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar talep dönemi süresinde yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Fon fiyatının hesaplanacağı gün 10:30'a kadar verilen satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgününde müşteri hesabına ödenir.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler.www.kap.gov.tr-www.akportfoy.com.tr Fon portföyüne, fon stratejisi gereği borsaiçi ve dışı türev ürünler dahil edilebilir. Detaylı bilgiye fon izahnemseinde yer verilmiştir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi yatırımcı parasının %100 oranda korunması ve ek olarak eşit ağırlıklı olarak Amerika Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine dayalı bir borsadışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcıya sağlamayı hedeflemektedir.Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleriİhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi1 06.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 15.09.2021Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00562 1 0,00562 1 0 Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGönül MUTLU 25 SPK Düzey 3 ve Türev Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A.BONCUK 212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859452BIST