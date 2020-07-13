***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.07.2020 16:19
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYAKPO00807
Fonun Süresi 15/09/2021
Fonun Tasfiye Tarihi 15.09.2021
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 06.07.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon alım/satım emirleri hergün verilebilir. İşlem gerçekleştirme kurallarına açıklamalarda yer verilmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş 500 Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar talep dönemi süresinde yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılır. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Fon fiyatının hesaplanacağı gün 10:30'a kadar verilen satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgününde müşteri hesabına ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
.www.kap.gov.tr-www.akportfoy.com.tr Fon portföyüne, fon stratejisi gereği borsaiçi ve dışı türev ürünler dahil edilebilir. Detaylı bilgiye fon izahnemseinde yer verilmiştir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi yatırımcı parasının %100 oranda korunması ve ek olarak eşit ağırlıklı olarak Amerika Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetine dayalı bir borsadışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcıya sağlamayı hedeflemektedir.
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1 06.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 15.09.2021
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00562 1 0,00562 1 0 Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gönül MUTLU 25 SPK Düzey 3 ve Türev Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A.BONCUK 212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859452
BIST