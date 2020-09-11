***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 14:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874623
BIST
15:291.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:297,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
15:298,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0482
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:29467,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:29
|DNISI
|6,82
|2.430.982
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.580.559
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.469.679
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.162.254
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.629.501
|% -9,80
|
|HATEK
|12,16
|70.438.981
|% -9,59
|
|PETKM
|4,32
|1.445.861.643
|% 1,41
|
|THYAO
|10,93
|642.226.676
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,78
|478.439.636
|% 2,21
|
|TUPRS
|82,10
|478.353.412
|% 1,23
|
|RTALB
|59,05
|455.061.174
|% 3,51
|
|PETKM
|4,32
|1.445.861.643
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,55
|447.439.082
|% 6,90
|
|SKBNK
|1,52
|431.783.752
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|252.737.928
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|272.514.109
|% 3,20
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4721
|7,4739
|% 0,34
|
|Euro
|8,8479
|8,8536
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,5508
|9,5987
|% 0,40
|
|Frank
|8,1816
|8,2308
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% 0,30
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-0,20
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,89
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-18,79
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,09
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,33
|