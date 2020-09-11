***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 14:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874627
BIST
15:291.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:297,4733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,4910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
15:298,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0518
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:29467,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,89
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:26
|DNISI
|6,82
|2.425.294
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.558.125
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.462.856
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.161.935
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.627.526
|% -9,80
|
|HATEK
|12,22
|69.934.888
|% -9,14
|
|PETKM
|4,32
|1.444.322.590
|% 1,41
|
|THYAO
|10,93
|641.384.841
|% 1,58
|
|ZOREN
|2,78
|475.429.508
|% 2,21
|
|TUPRS
|82,00
|473.727.091
|% 1,11
|
|RTALB
|59,10
|454.675.492
|% 3,59
|
|PETKM
|4,32
|1.444.322.590
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,54
|447.017.101
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,53
|431.127.215
|% 1,32
|
|IHLAS
|1,07
|252.737.928
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|272.472.512
|% 3,20
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4695
|7,4733
|% 0,33
|
|Euro
|8,8504
|8,8565
|% 0,58
|
|Sterlin
|9,5542
|9,6021
|% 0,44
|
|Frank
|8,1816
|8,2308
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% 0,30
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,16
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-19,13
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,25
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,63
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,81
|39,81
|-0,25
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:38MARKA
Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 296, 689 adet işlem
-
15:37SELEC
Yüzde 4.92 oranında artışla 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 012, 378 adet işlem
-
15:35BUCIM
Yüzde 6.36 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 871, 833 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 9, 716.00 milyon TL de
-
15:32KENT
Yüzde 8.99 oranında artışla 407.50 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 719 adet işlem