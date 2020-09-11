***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 15:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874669
BIST
15:391.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:397,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0259
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4746
En Düşük
7,4368
15:398,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0471
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:39467,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 467,00
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DNISI
|6,82
|2.445.645
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.603.555
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.484.442
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.233.206
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.653.715
|% -9,80
|
|HATEK
|12,18
|71.313.894
|% -9,44
|
|PETKM
|4,29
|1.465.427.827
|% 0,70
|
|THYAO
|10,90
|650.288.432
|% 1,30
|
|TUPRS
|81,60
|491.768.471
|% 0,62
|
|ZOREN
|2,76
|488.417.997
|% 1,47
|
|RTALB
|58,95
|459.591.662
|% 3,33
|
|PETKM
|4,29
|1.465.427.827
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,53
|453.528.075
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,50
|448.303.305
|% -0,66
|
|IHLAS
|1,07
|252.750.487
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|276.754.857
|% 3,20
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4721
|7,4747
|% 0,35
|
|Euro
|8,8492
|8,8533
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,5462
|9,5941
|% 0,36
|
|Frank
|8,1770
|8,2263
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9859
|1,9959
|% 0,31
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-0,76
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.159
|-19,30
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,34
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,67
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,65
|39,65
|-0,41
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52LKMNH
Yüzde 9.99 oranında artışla 11.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 307, 154 adet işlem
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15:50LINK
Yüzde 4.76 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 843 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 10, 180.00 milyon TL de
-
15:49GOLTS
Yüzde 7.92 oranında artışla 25.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 509 adet işlem
-
15:48EMKEL
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 448, 708 adet işlem