***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 16:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874682
BIST
17:561.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
17:567,4784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
17:568,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0499
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
17:56468,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,60
|Açılış
|: 468,77
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DNISI
|6,82
|2.706.251
|% 10,00
|
|BEYAZ
|4,84
|1.150.140
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.230.637
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|10.304.335
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.978.135
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.976.822
|% -9,80
|
|DESA
|6,52
|6.002.816
|% -8,17
|
|PETKM
|4,25
|1.667.473.007
|% -0,23
|
|THYAO
|10,91
|999.678.891
|% 1,39
|
|PGSUS
|47,92
|719.335.676
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,55
|679.407.421
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,41
|628.041.750
|% 7,61
|
|IHLGM
|1,55
|679.407.421
|% 6,90
|
|PETKM
|4,25
|1.667.473.007
|% -0,23
|
|IHYAY
|1,30
|453.178.012
|% 4,00
|
|SKBNK
|1,50
|539.899.756
|% -0,66
|
|IHLAS
|1,07
|253.175.337
|% 9,18
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4762
|7,4784
|% 0,40
|
|Euro
|8,8501
|8,8553
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5320
|9,5798
|% 0,21
|
|Frank
|8,1957
|8,2450
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9873
|1,9973
|% 0,38
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|3,33
|
|Altın Gr.
|468
|469
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,95
|26,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,01
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında