***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.09.2020 16:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul 2626860000 fon@akbank.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874686
BIST
18:001.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,01
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
18:007,4777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0290
|Açılış
|: 7,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4791
En Düşük
7,4368
18:008,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0526
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
18:00468,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,38
|Açılış
|: 468,54
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
469,76
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DNISI
|6,82
|2.715.349
|% 10,00
|
|VERUS
|39,38
|85.170.075
|% 10,00
|
|GOLTS
|26,40
|42.556.134
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.499.358
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|15.589.677
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|11.171.122
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|8.266.451
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.993.229
|% -9,80
|
|DITAS
|35,90
|7.205.695
|% -7,95
|
|PETKM
|4,23
|1.687.855.306
|% -0,70
|
|THYAO
|10,92
|1.018.048.017
|% 1,49
|
|PGSUS
|47,90
|738.028.301
|% 4,13
|
|IHLGM
|1,55
|691.924.474
|% 6,90
|
|TAVHL
|16,34
|643.724.445
|% 7,15
|
|IHLGM
|1,55
|691.924.474
|% 6,90
|
|PETKM
|4,23
|1.687.855.306
|% -0,70
|
|SKBNK
|1,49
|553.746.926
|% -1,32
|
|IHYAY
|1,29
|455.447.449
|% 3,20
|
|IHLAS
|1,07
|253.208.950
|% 9,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4763
|7,4783
|% 0,40
|
|Euro
|8,8501
|8,8560
|% 0,57
|
|Sterlin
|9,5314
|9,5792
|% 0,20
|
|Frank
|8,1878
|8,2371
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9873
|1,9972
|% 0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|2,83
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.106
|3.153
|-10,00
|
|Tam
|3.098
|3.175
|-3,44
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-1,67
|
|Çeyrek
|751
|768
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|40,13
|40,13
|0,07
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, MGROS, ISCTR
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 9 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, EMNIS, MEGAP, MEGAP, COSMO, ETILR, BEYAZ, TACTR, SERVE
-
17:59
TAVHL, MMCAS, LUKSK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DGATE, BRKSN, HURGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında