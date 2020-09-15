Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.09.2020 12:17
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar. Fon'un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir. Petrole fiziki yatırım, başta depolama imkan ve maliyetleri olmak üzere bir çok nedenle finansal yatırımların konusu olmamaktadır. Bu çerçevede, Fon, yatırım yaptığı petrole dayalı borsa yatırım fonlarının portföylerindeki finansal varlıkların (farklı petrol türlerindeki ve farklı vadelerdeki kontratlarla çeşitlendirilmiş bir şekilde petrole dayalı türev araçlar vb.) sunduğu kazançlar/getiriler ölçüsünde, yatırımcıların petrol piyasalarının yatırım performansından yararlanmasını ve petrol varlık grubundaki olası kazançlara iştirak etmesini hedeflemektedir. Farklı tür ve vadelerdeki kontrat fiyatlarındaki değişim, herhangi bir kontrat fiyatındaki değişimden ya da söz konusu kontratlara yatırım yapmak durumunda ortaya çıkabilecek yatırım performansından farklılaşabilir. Bu nedenle fon birim pay değerindeki değişimin herhangi bir kontratın fiyatındaki değişime endeksli hareket etmesi beklenmemelidir. Fon'un BYF'ler aracılığıyla petrole dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1.10 nolu maddesinde yer verilmektedir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875077


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:041.118
Değişim :  0,99% |  10,97
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.119 En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler14:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 3.858.390 % 10,00  
KERVN 0,44 1.464.294 % 10,00  
YBTAS 11.146,90 613.084 % 10,00  
TKURU 443,50 841.320 % 10,00  
TACTR 8,36 1.033.137 % 10,00  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Dolar 7,4831 7,4881 % 0,05  
Euro 8,9031 8,9071 % 0,22  
Sterlin 9,6361 9,6844 % 0,55  
Frank 8,2383 8,2879 % 0,41  
Riyal 1,9902 2,0002 % 0,06  
daha fazla
14:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 12,33  
Altın Gr. 474 475 3,78  
Cumhuriyet 3.140 3.187 14,00  
Tam 3.129 3.207 18,87  
Yarım 1.512 1.551 9,13  
Çeyrek 759 776 4,56  
Gümüş.Ons 27,48 27,51 0,39  
Gümüş Gr. 6,63 6,64 0,10  
B. Petrol 40,29 40,29 0,68  
Seans Raporu 14:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru