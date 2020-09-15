***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2020 12:17
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar. Fon'un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir. Petrole fiziki yatırım, başta depolama imkan ve maliyetleri olmak üzere bir çok nedenle finansal yatırımların konusu olmamaktadır. Bu çerçevede, Fon, yatırım yaptığı petrole dayalı borsa yatırım fonlarının portföylerindeki finansal varlıkların (farklı petrol türlerindeki ve farklı vadelerdeki kontratlarla çeşitlendirilmiş bir şekilde petrole dayalı türev araçlar vb.) sunduğu kazançlar/getiriler ölçüsünde, yatırımcıların petrol piyasalarının yatırım performansından yararlanmasını ve petrol varlık grubundaki olası kazançlara iştirak etmesini hedeflemektedir. Farklı tür ve vadelerdeki kontrat fiyatlarındaki değişim, herhangi bir kontrat fiyatındaki değişimden ya da söz konusu kontratlara yatırım yapmak durumunda ortaya çıkabilecek yatırım performansından farklılaşabilir. Bu nedenle fon birim pay değerindeki değişimin herhangi bir kontratın fiyatındaki değişime endeksli hareket etmesi beklenmemelidir. Fon'un BYF'ler aracılığıyla petrole dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1.10 nolu maddesinde yer verilmektedir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875077
BIST
14:041.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:047,4881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0039
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:048,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0195
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:04474,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,78
|Açılış
|: 474,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:04
|CRFSA
|12,32
|3.858.390
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|48.961.901
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.743.378
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|64.120.459
|% -8,75
|
|BJKAS
|3,40
|27.664.854
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.073.978.025
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|822.853.769
|% 2,79
|
|SISE
|6,39
|349.497.395
|% -0,62
|
|ECILC
|6,86
|271.120.560
|% 3,47
|
|ZOREN
|2,76
|247.322.340
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,14
|1.073.978.025
|% -0,32
|
|PETKM
|4,42
|822.853.769
|% 2,79
|
|IHLAS
|1,05
|115.902.001
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,85
|167.514.685
|% 1,09
|
|ZOREN
|2,76
|247.322.340
|% 1,47
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4831
|7,4881
|% 0,05
|
|Euro
|8,9031
|8,9071
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6361
|9,6844
|% 0,55
|
|Frank
|8,2383
|8,2879
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9902
|2,0002
|% 0,06
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|12,33
|
|Altın Gr.
|474
|475
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|14,00
|
|Tam
|3.129
|3.207
|18,87
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|9,13
|
|Çeyrek
|759
|776
|4,56
|
|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,10
|
|B. Petrol
|40,29
|40,29
|0,68
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:18SNKRN
Yüzde 9.65 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 204 adet işlem
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SISE, KRDMD
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, DOHOL, MGROS
-
14:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 93 artarak (% 0.98 ) 1, 025
-
14:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, EGCYH, EKIZ, MEGAP, KERVN, MMCAS, MEGAP, HURGZ, MERIT, VANGD