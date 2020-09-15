***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yabancı borsalarda işlem gören petrole dayalı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, petrol emtia yabancı borsa yatırım fonları aracılığıyla petrol piyasalarına yatırım yapar. Fon'un getirisi ağırlıklı olarak farklı vadelerdeki petrole dayalı vadeli işlem sözleşmeleri vb. finansal varlıklara yatırım yapan petrole dayalı borsa yatırım fonlarının getirisine bağlı olarak belirlenir. Petrole fiziki yatırım, başta depolama imkan ve maliyetleri olmak üzere bir çok nedenle finansal yatırımların konusu olmamaktadır. Bu çerçevede, Fon, yatırım yaptığı petrole dayalı borsa yatırım fonlarının portföylerindeki finansal varlıkların (farklı petrol türlerindeki ve farklı vadelerdeki kontratlarla çeşitlendirilmiş bir şekilde petrole dayalı türev araçlar vb.) sunduğu kazançlar/getiriler ölçüsünde, yatırımcıların petrol piyasalarının yatırım performansından yararlanmasını ve petrol varlık grubundaki olası kazançlara iştirak etmesini hedeflemektedir. Farklı tür ve vadelerdeki kontrat fiyatlarındaki değişim, herhangi bir kontrat fiyatındaki değişimden ya da söz konusu kontratlara yatırım yapmak durumunda ortaya çıkabilecek yatırım performansından farklılaşabilir. Bu nedenle fon birim pay değerindeki değişimin herhangi bir kontratın fiyatındaki değişime endeksli hareket etmesi beklenmemelidir. Fon'un BYF'ler aracılığıyla petrole dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara fon izahnamesinin 3.1.10 nolu maddesinde yer verilmektedir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875077BIST