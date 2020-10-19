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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.10.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Ak Portföy Yönetim A.Ş Değişken Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYAKPO00716
Fonun Süresi Süresiz

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 21.09.2020

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günler saat 13:30'a kadar verilen alım/satım emirleri ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleştirilir. 13:30 sonrası emirlerde bir sonraki gün dataları kullanılır. Satım emirleri emrin verildiği günü takip eden 2. işlem gününde müşteri hesabına yansır. ING Bank A.ş Genel Müdürlük ve Tüm Şubeler 1 İş günlerinde 13:30'a kadar verilen alım talimatı tutarları işlemin gerçekleşeceği güne kadar nemalanacaktır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.kap.org.tr Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilebilir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
3

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00685 2,5 0,00685 2,5 0 - 0 - 0

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gönül MUTLU 27 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4. Levent İstanbul fon@akbank.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882362


BIST



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SNGYO 2,75 152.922.342 % 10,00  
NUHCM 30,14 37.455.916 % 10,00  
RAYSG 19,14 7.295.039 % 10,00  
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Riyal 2,0979 2,1084 % -0,51  
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Altın Gr. 484 484 -0,76  
Cumhuriyet 3.209 3.257 3,00  
Tam 3.196 3.276 5,02  
Yarım 1.545 1.584 2,42  
Çeyrek 775 792 1,22  
Gümüş.Ons 24,52 24,55 0,39  
Gümüş Gr. 6,24 6,24 0,08  
B. Petrol 42,95 42,95 0,02  
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