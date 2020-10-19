***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2020 15:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut Özer 01.03.2018 2016 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine 11 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Niyazi ATASOY 02.07.2014 2006-2011 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. , Kıdemli Portföy Yöneticisi. 2011-2012 Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör. 2013-2013 Notus Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2013-2014 Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. , Direktör 2014-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür, Portföy Yöneticisi 14 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Ümit ŞENER 21.01.2008 2008-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 17 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Alper ÖZDAMAR 01.10.2013 2007-2010 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Uzman Yardımcısı 2010-2011 Allianz Sigorta A.Ş. , Uzman 2012-2013 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , Uzman 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi , Müdür Yardımcısı 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Okan ERCAN 12.10.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882372
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