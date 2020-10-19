***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2020 16:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 8 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı, 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 17 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Okan ERCAN 12.10.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882384
BIST
17:541.206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
17:547,8924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0409
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
17:549,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0068
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
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9,3237
En Düşük
9,2236
17:54484,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 484,53
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVOD
|11,33
|107.630.102
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.279.096
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|59.564.819
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|75.808.477
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.666.177
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.955.995
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.264.021
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|473.549
|% -9,95
|
|EMNIS
|33,84
|283.342
|% -9,95
|
|ORMA
|13,48
|274.312
|% -9,95
|
|GARAN
|7,48
|2.729.057.539
|% 4,18
|
|AKBNK
|5,41
|994.309.136
|% 4,04
|
|SISE
|6,83
|910.770.607
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,99
|844.298.749
|% 8,15
|
|HALKB
|5,22
|740.704.332
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,99
|844.298.749
|% 8,15
|
|ALBRK
|1,74
|731.397.309
|% 6,75
|
|GARAN
|7,48
|2.729.057.539
|% 4,18
|
|YKBNK
|2,32
|562.163.756
|% 4,98
|
|IHLGM
|1,43
|324.610.902
|% -4,19
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8844
|7,8924
|% -0,52
|
|Euro
|9,2974
|9,3029
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,2278
|10,2791
|% 0,10
|
|Frank
|8,6414
|8,6934
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0990
|2,1095
|% -0,46
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|8,11
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,20
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,10
|
|B. Petrol
|43,01
|43,01
|0,08
|
Seans Raporu
17:54
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
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17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
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17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem