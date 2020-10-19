***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2020 16:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bulut ÖZER 2016- Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İdil Sazer 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Hasan Basri TARMAN 23.09.2019 2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 11 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU 20.01.2020 2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 7 Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Okan ERCAN 12.10.2020 2019 – Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş – Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 2016 – 2019 Garanti BBVA – Aktif Pasif Yönetimi, Dealer 2015 – 2016 Alternatifbank – Hazine, Uzman Yardımcısı 5 SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882390
BIST
18:001.207
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.195
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1.209
En Düşük
1.195
18:007,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
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|Açılış
|: 7,9090
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|Önceki Kapanış
|: 7,9320
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7,9379
En Düşük
7,8706
18:009,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,3000
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|Önceki Kapanış
|: 9,2800
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9,3237
En Düşük
9,2236
18:00484,36
En Yüksek
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|Açılış
|: 484,36
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|Önceki Kapanış
|: 484,61
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487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler18:00
|NUHCM
|30,14
|37.448.170
|% 10,00
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|AVOD
|11,33
|107.667.718
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|75.814.838
|% 10,00
|
|PKENT
|825,20
|526.478
|% 10,00
|
|UZERB
|40,04
|1.783.687
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|30.562.814
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.961.957
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.485.911
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|644.258
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,48
|2.752.149.417
|% 4,18
|
|AKBNK
|5,40
|996.324.863
|% 3,85
|
|SISE
|6,86
|988.355.872
|% 1,18
|
|SKBNK
|2,00
|853.791.784
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|747.630.093
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|853.791.784
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,74
|732.696.379
|% 6,75
|
|GARAN
|7,48
|2.752.149.417
|% 4,18
|
|YKBNK
|2,31
|565.720.417
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,42
|325.909.147
|% -4,86
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8941
|7,8974
|% -0,45
|
|Euro
|9,3031
|9,3093
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2291
|10,2804
|% 0,11
|
|Frank
|8,6424
|8,6945
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0978
|2,1083
|% -0,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|9,07
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,65
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,09
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,02
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
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17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
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17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem