***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.10.2020 16:42
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882391
BIST
17:591.207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 13,77
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
17:597,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0359
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
17:599,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
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9,3237
En Düşük
9,2236
17:59484,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 484,36
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YBTAS
|17.588,30
|949.768
|% 10,00
|
|POLTK
|388,30
|3.620.898
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|4.865.717
|% 10,00
|
|AKYHO
|7,93
|58.530.404
|% 9,99
|
|ESEN
|16,53
|50.562.939
|% 9,98
|
|MERKO
|21,60
|30.562.814
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.961.957
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.485.911
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|644.258
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,48
|2.752.149.417
|% 4,18
|
|AKBNK
|5,40
|996.324.863
|% 3,85
|
|SISE
|6,86
|988.355.872
|% 1,18
|
|SKBNK
|2,00
|853.791.784
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|747.630.093
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|853.791.784
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,74
|732.696.379
|% 6,75
|
|GARAN
|7,48
|2.752.149.417
|% 4,18
|
|YKBNK
|2,31
|565.720.417
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,42
|325.909.147
|% -4,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8941
|7,8974
|% -0,45
|
|Euro
|9,3031
|9,3093
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2338
|10,2852
|% 0,16
|
|Frank
|8,6402
|8,6923
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0983
|2,1089
|% -0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,18
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
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17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
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17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
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17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
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17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem