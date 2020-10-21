***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2020 16:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYAKPO00831
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 01.10.2020
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon Pay alım ve satım işlemleri BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilmesi halinde ilk hesaplamada bulunan fiyat ile gerçekleşir. Fon Pay alım işlemlerinde T+1, satım işlemlerinde T+2 valör uygulanır. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar Kurucu tarafından yatırımcı hesabında Ak Portföy Para Piyasası Fonu ile nemalandırılır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com.tr TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 100 Fon'un eşik değeri Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'dir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00123 0,45 0,00123 0,45 0 - 0 - 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Gönül MUTLU 27 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sabancı Cen ter 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.tr
Sabancı Cen ter 4. Levent fon@akbank.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Gönül MUTLU gonul.mutlu@akbank.com
Aret BONCUK aret.boncuk@akportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882857
BIST