***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:30 a kadar Akbank Şubeleri, Alternatif Dağıtım kanalları, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu 1 Saat 13:30 dan sonraki emirlerin takas tarihine 1 işgünü eklenir. Fonun katılma payı adedi üst limiti 7.500.000.000 pay olarak belirlenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883373BIST