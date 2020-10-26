***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.10.2020 16:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,0022 0,80 0,0022 0,80 0 0,75 Fon katılma paylarının yatırımcı hesaplarına ilk giriş tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde fona geri iadesinde çıkış komisyonu uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883927
BIST
17:151.159
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -31,65
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:158,0888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1217
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:159,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1103
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:15495,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 8,40
|Açılış
|: 495,60
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:15
|RTALB
|49,52
|264.011.290
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.229.629
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|100.479.897
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.477.056
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.323.104
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.416.110
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.940.068
|% -10,00
|
|TSKB
|1,95
|3.044.224.735
|% 7,14
|
|ECILC
|7,57
|1.362.508.621
|% 5,87
|
|GARAN
|6,86
|997.419.648
|% -2,97
|
|SISE
|6,46
|828.994.350
|% -5,14
|
|FENER
|38,02
|709.413.698
|% 0,16
|
|TSKB
|1,95
|3.044.224.735
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,81
|576.819.410
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|460.450.718
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|666.535.215
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|237.575.153
|% -7,81
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0827
|8,0888
|% 1,53
|
|Euro
|9,5503
|9,5595
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4931
|10,5457
|% 1,26
|
|Frank
|8,8817
|8,9352
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1509
|2,1617
|% 1,56
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27PSDTC
Yüzde -9.35 oranında düşüşle 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 686 adet işlem
-
17:27PSDTC
Yüzde -9.35 oranında düşüşle 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 686 adet işlem
-
17:26AKCNS
Yüzde -7.12 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 387 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 89 kaybederek (% -2.69 ) 1, 046
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, KONTR, KARTN, EGCYO, RTALB, OZRDN, EUYO, CRFSA, ROYAL, GLRYH