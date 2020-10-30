***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 13:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Bölüm Başkanı 12 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884865
BIST
15:401.099
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -28,34
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
15:408,3738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0855
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
15:409,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1154
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7963
En Düşük
9,6423
15:40506,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 8,91
|Açılış
|: 506,29
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
506,57
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KARTN
|1.812,80
|63.303.614
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.035.433
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|4.872.380.166
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|788.853.868
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,84
|663.281.774
|% -7,07
|
|PETKM
|4,07
|537.739.477
|% 0,99
|
|SISE
|6,13
|526.874.708
|% -2,85
|
|TSKB
|2,09
|4.872.380.166
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|663.281.774
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,63
|320.210.387
|% -7,91
|
|IHLAS
|1,04
|150.422.991
|% -5,45
|
|PETKM
|4,07
|537.739.477
|% 0,99
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3705
|8,3738
|% 1,03
|
|Euro
|9,7911
|9,7963
|% 1,19
|
|Sterlin
|10,8097
|10,8639
|% 1,26
|
|Frank
|9,0965
|9,1513
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2238
|2,2350
|% 1,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|13,28
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,24
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.389
|39,00
|
|Tam
|3.329
|3.413
|41,47
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|20,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|38,12
|38,12
|-0,14
|