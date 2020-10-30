***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884883
BIST
16:341.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -21,77
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:348,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0737
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:349,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0977
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:34508,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 10,64
|Açılış
|: 508,51
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|874.473.111
|% -2,21
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|SISE
|6,16
|605.849.034
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.185.475.655
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,83
|722.576.546
|% -7,58
|
|ALBRK
|1,61
|367.366.453
|% -9,04
|
|PETKM
|4,14
|732.719.023
|% 2,73
|
|IHLAS
|1,04
|171.684.513
|% -5,45
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3571
|8,3620
|% 0,89
|
|Euro
|9,7684
|9,7786
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,8306
|10,8849
|% 1,46
|
|Frank
|9,1086
|9,1635
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2249
|2,2360
|% 1,06
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,41
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,59
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:45ATEKS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 343 adet işlem
-
16:44ECILC
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 044, 144 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, OYAKC, EREGL
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 29 kaybederek (% -2.00 ) 995
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, BALAT, KARTN, COSMO, CMENT, MMCAS, YESIL, BRKO, BURVA