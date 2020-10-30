***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp Gülsün 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı -2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi -2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884885
BIST
16:541.107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -20,25
|Açılış
|: 1.121
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:548,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0945
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
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8,3828
En Düşük
8,2678
16:549,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1186
|Açılış
|: 9,7500
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|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,8011
En Düşük
9,6423
16:54506,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 9,35
|Açılış
|: 506,74
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|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|CUSAN
|6,27
|21.631.806
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|889.663.610
|% -2,51
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.631.332
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.983.301
|% -8,47
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|IHLAS
|1,04
|178.234.107
|% -5,45
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3790
|8,3828
|% 1,14
|
|Euro
|9,7932
|9,7995
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,8085
|10,8627
|% 1,25
|
|Frank
|9,1016
|9,1564
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% 0,99
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|17,21
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,30
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.408
|58,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|