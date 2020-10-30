***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:05
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884887
BIST
16:071.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -22,25
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:078,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0858
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:079,7934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1125
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:07507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 10,02
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KARTN
|1.812,80
|63.421.446
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.535.117
|% 9,98
|
|KENT
|298,80
|2.338.882
|% -10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|TSKB
|2,09
|5.085.080.044
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|843.641.142
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,84
|702.594.294
|% -7,07
|
|PETKM
|4,10
|596.577.967
|% 1,74
|
|SISE
|6,15
|570.294.763
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.085.080.044
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|702.594.294
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,64
|344.549.776
|% -7,34
|
|IHLAS
|1,04
|166.124.221
|% -5,45
|
|PETKM
|4,10
|596.577.967
|% 1,74
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3657
|8,3741
|% 1,04
|
|Euro
|9,7804
|9,7934
|% 1,16
|
|Sterlin
|10,8152
|10,8694
|% 1,32
|
|Frank
|9,1034
|9,1583
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% 0,93
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,95
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.409
|59,00
|
|Tam
|3.340
|3.425
|53,39
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|25,82
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,91
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21MEPET
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 617 adet işlem
-
16:20IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 411, 116 adet işlem
-
16:18XU100
Endeks 1, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 03 altında . İşlem hacmi 16, 869.00 milyon TL de
-
16:16TSKB
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 160, 887, 896 adet işlem
-
16:15LKMNH
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 914, 245 adet işlem