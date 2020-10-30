***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 2014 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Bölüm Başkanı 12 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür ---- 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 2011 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 16 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884888
BIST
16:201.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,02%
|| -22,77
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:208,3699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0816
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:209,7904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1095
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:20507,65
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 10,26
|Açılış
|: 507,93
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KARTN
|1.812,80
|63.481.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.535.214
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.178.194.551
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|856.422.621
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,85
|710.765.305
|% -6,57
|
|PETKM
|4,13
|610.315.878
|% 2,48
|
|SISE
|6,15
|581.754.382
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.178.194.551
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,85
|710.765.305
|% -6,57
|
|ALBRK
|1,63
|350.829.238
|% -7,91
|
|IHLAS
|1,05
|167.791.986
|% -4,55
|
|PETKM
|4,13
|610.315.878
|% 2,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3649
|8,3737
|% 1,03
|
|Euro
|9,7769
|9,7945
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,8238
|10,8781
|% 1,40
|
|Frank
|9,1184
|9,1734
|% 1,25
|
|Riyal
|2,2258
|2,2369
|% 1,10
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|19,84
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,81
|
|Cumhuriyet
|3.356
|3.407
|57,00
|
|Tam
|3.343
|3.427
|55,78
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|26,98
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,49
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|38,17
|38,17
|-0,09
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:31PEGYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 597, 033 adet işlem
-
16:30INFO
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 598 adet işlem
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16:29RAYSG
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 505 adet işlem
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16:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 51 kaybederek (% -2.02 ) 995
-
16:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURVA, EGSER, CASA, COSMO, MMCAS, KERVN, IZMDC, EMNIS, EUKYO, VANGD