***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp Gülsün 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 AkPortföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884890
BIST
16:401.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -22,66
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:408,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:409,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:40507,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 10,33
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|224.801.011
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.186.687.199
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|877.415.130
|% -2,36
|
|PETKM
|4,15
|743.247.300
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,82
|732.240.970
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|621.725.111
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.186.687.199
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|732.240.970
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|368.910.342
|% -8,47
|
|PETKM
|4,15
|743.247.300
|% 2,98
|
|IHLAS
|1,05
|171.846.299
|% -4,55
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3651
|8,3703
|% 0,99
|
|Euro
|9,7763
|9,7845
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,8190
|10,8732
|% 1,35
|
|Frank
|9,1010
|9,1558
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2235
|2,2346
|% 1,00
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|17,21
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,30
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.408
|58,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,17
|
|B. Petrol
|37,93
|37,93
|-0,33
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem