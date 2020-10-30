***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:08
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp Gülsün 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.
16:401.104
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -22,66
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:408,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:409,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:40507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|221.369.601
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.186.340.045
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|877.111.818
|% -2,51
|
|PETKM
|4,15
|741.910.774
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,82
|728.411.464
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|614.397.838
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.186.340.045
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|728.411.464
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|368.815.180
|% -8,47
|
|PETKM
|4,15
|741.910.774
|% 2,98
|
|IHLAS
|1,05
|171.760.345
|% -4,55
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3556
|8,3640
|% 0,91
|
|Euro
|9,7665
|9,7818
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,8226
|10,8769
|% 1,39
|
|Frank
|9,1037
|9,1586
|% 1,09
|
|Riyal
|2,2241
|2,2353
|% 1,03
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,09
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|-0,37
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:51IDEAS
Yüzde -7.14 oranında düşüşle 9.75 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 371 adet işlem
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16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
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16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
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16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem