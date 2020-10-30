***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp Gülsün 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 AkPortföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Egemen Korkmaz 01.04.2010 2003 - 2006 İş PortföyYönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 15 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884895
BIST
16:331.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -21,20
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:338,3634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:339,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0976
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:33508,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 11,13
|Açılış
|: 508,51
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:31
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.184.622.270
|% -9,91
|
|GARAN
|6,63
|867.450.742
|% -2,21
|
|SKBNK
|1,84
|718.879.783
|% -7,07
|
|PETKM
|4,16
|710.018.637
|% 3,23
|
|SISE
|6,17
|601.175.334
|% -2,22
|
|TSKB
|2,09
|5.184.622.270
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|718.879.783
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,62
|363.712.815
|% -8,47
|
|PETKM
|4,16
|710.018.637
|% 3,23
|
|IHLAS
|1,05
|169.981.309
|% -4,55
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3535
|8,3643
|% 0,92
|
|Euro
|9,7631
|9,7736
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,8216
|10,8759
|% 1,38
|
|Frank
|9,1045
|9,1594
|% 1,10
|
|Riyal
|2,2241
|2,2353
|% 1,03
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|18,77
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,39
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.408
|58,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|54,87
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|26,54
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,18
|
|B. Petrol
|37,86
|37,86
|-0,40
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:45ATEKS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 343 adet işlem
-
16:44ECILC
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 044, 144 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, OYAKC, EREGL
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 29 kaybederek (% -2.00 ) 995
-
16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, BALAT, KARTN, COSMO, CMENT, MMCAS, YESIL, BRKO, BURVA