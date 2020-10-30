***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884896
BIST
16:231.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:238,3680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0797
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:239,7809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1000
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:23507,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 10,59
|Açılış
|: 507,98
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:23
|KARTN
|1.812,80
|63.481.269
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.183.007.662
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|858.624.117
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,85
|711.821.381
|% -6,57
|
|PETKM
|4,15
|654.788.364
|% 2,98
|
|SISE
|6,15
|596.721.952
|% -2,54
|
|TSKB
|2,09
|5.183.007.662
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,85
|711.821.381
|% -6,57
|
|ALBRK
|1,62
|355.968.989
|% -8,47
|
|PETKM
|4,15
|654.788.364
|% 2,98
|
|IHLAS
|1,04
|168.913.771
|% -5,45
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3635
|8,3680
|% 0,96
|
|Euro
|9,7687
|9,7809
|% 1,03
|
|Sterlin
|10,8246
|10,8789
|% 1,40
|
|Frank
|9,1081
|9,1630
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2248
|2,2360
|% 1,06
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|20,22
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,73
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|58,63
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|28,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,20
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|-0,31
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:34SAYAS
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 360 adet işlem
-
16:33XU100
Endeks 1, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 05 altında . İşlem hacmi 17, 313.00 milyon TL de
-
16:33MGROS
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 36.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 714, 726 adet işlem
-
16:32ESEN
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 685, 046 adet işlem
-
16:31PEGYO
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 597, 033 adet işlem