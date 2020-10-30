***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 14:15
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 10.04.2013 2005-2007 Merrill Lynch / Müdür 2008-2010 Goldman Sachs / Direktör 2011-2013 Garanti Portföy / Müdür 2013-2015 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi 15 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ 01.04.2010 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Barış ÖZKAPTAN 01.03.2018 2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine 16 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 10 SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884899
BIST
16:391.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -22,30
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:398,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:399,7855
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1046
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:39507,32
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,93
|Açılış
|: 507,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|KONTR
|16,19
|221.369.601
|% 9,99
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|OSMEN
|19,22
|335.370
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.186.340.045
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|877.111.818
|% -2,51
|
|PETKM
|4,15
|741.910.774
|% 2,98
|
|SKBNK
|1,82
|728.411.464
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|614.397.838
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.186.687.199
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|732.240.970
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|368.910.342
|% -8,47
|
|PETKM
|4,15
|743.247.300
|% 2,98
|
|IHLAS
|1,05
|171.846.299
|% -4,55
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3622
|8,3678
|% 0,96
|
|Euro
|9,7728
|9,7855
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,8207
|10,8750
|% 1,37
|
|Frank
|9,1014
|9,1563
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2236
|2,2347
|% 1,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|20,22
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,73
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.345
|3.430
|58,63
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|28,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|14,18
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,20
|
|B. Petrol
|37,95
|37,95
|-0,31
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:50IHYAY
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 441, 751 adet işlem
-
16:49MGROS
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 37.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 454 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 91 altında . İşlem hacmi 17, 706.00 milyon TL de
-
16:48MEPET
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 748, 402 adet işlem
-
16:45ATEKS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 343 adet işlem