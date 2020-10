***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye FonuISIN Kodu TRYAKPO00849Fonun Süresi 24/11/2021Fonun Tasfiye Tarihi 24.11.2021Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 29.09.2020Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucu tarafından izahnamede ilan edilen talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün Kurucu ve izahnamenin (7.7). nolu bölümünde yer alan kuruluşlar tarafından, son talep toplama gününde ise 13.30'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir. Fon birim pay fiyatı, her ayın 1. ve 10. işgünlerinde (İstanbul, New York veya Londra'nın tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü ) hesaplanır ve aynı günlerde fon birim pay fiyatı ilan edilir. Katılma payı satım talimatları, Fon'un yatırım dönemi başlangıcından itibaren her iş günü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk fon birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon birim pay fiyatının hesaplanacağı gün saat 10.30'a kadar girilen emirler, açıklanacak fiyat üzerinden yerine getirilir. Fiyat hesaplama günü saat 10.30'dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.-Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri -Odea Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri-Burgan Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri 500 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar talep dönemi süresince yatırımcı hesabında yatırımcı adına nemalandırılırFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.com.tr ve www.kap.org.tr Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amaçlı olarak türev ürünler dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 24.11.2021 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının %100'ünün korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. Ortaklık paylarından oluşan sepete (Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleriİhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi1 17.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 24.11.2021Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00562 1 0,00562 1 0 - 0 - 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGönül Mutlu 27 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıEgemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 10 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları LisansıMehmet Sinan VEZİROĞLU 2014 - 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Kredi Analisti ---2015 - 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzman --2017 - 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi ---2020 Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman 8 SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent 0 212 385 27 00 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU gonul.mutlu@akbank.comAret BONCUK aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884902BIST