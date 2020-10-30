***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.10.2020 16:16
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Eyüp GÜLSÜN 2013 - :........ Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Bölüm Başkanı 13 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Egemen KORKMAZ 2010 -................ Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Müdür Yrd. 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Bora PARTAL 20.01.2020 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı -2018- 2020 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi -2015 – 2018 HSBC Bank Hazine, Müdür 11 SPK DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884960
BIST
16:301.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -21,99
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:308,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0728
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3774
En Düşük
8,2678
16:309,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:30507,85
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 10,47
|Açılış
|: 507,85
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:30
|KARTN
|1.812,80
|63.517.525
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|14.797.700
|% 9,98
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.184.192.157
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|865.006.181
|% -2,36
|
|SKBNK
|1,84
|715.590.003
|% -7,07
|
|PETKM
|4,16
|691.874.764
|% 3,23
|
|SISE
|6,17
|600.478.783
|% -2,22
|
|TSKB
|2,09
|5.184.192.157
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,84
|715.590.003
|% -7,07
|
|ALBRK
|1,62
|360.855.231
|% -8,47
|
|PETKM
|4,16
|691.874.764
|% 3,23
|
|IHLAS
|1,04
|169.448.684
|% -5,45
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3551
|8,3611
|% 0,88
|
|Euro
|9,7626
|9,7766
|% 0,99
|
|Sterlin
|10,8246
|10,8789
|% 1,40
|
|Frank
|9,1081
|9,1630
|% 1,14
|
|Riyal
|2,2248
|2,2360
|% 1,06
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|18,09
|
|Altın Gr.
|508
|508
|10,60
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|56,92
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|27,53
|
|Çeyrek
|811
|829
|13,77
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,19
|
|B. Petrol
|37,89
|37,89
|-0,37
|
Seans Raporu
16:30
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16:44ECILC
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 044, 144 adet işlem
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16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 29 kaybederek (% -2.00 ) 995
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16:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, BALAT, KARTN, COSMO, CMENT, MMCAS, YESIL, BRKO, BURVA
-
16:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ATSYH, ITTFH, POLTK, ALMAD, ROYAL, AVHOL, TSKB, UZERB