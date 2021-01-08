***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.01.2021 15:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,003425 1,25 0,003425 1,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898354
BIST
17:141.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:147,3296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:149,0041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:14445,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -6,76
|Açılış
|: 445,28
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:12
|INVEO
|58,30
|84.016.304
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.251.715
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.306.325
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,56
|2.787.060.496
|% -1,54
|
|KOZAL
|116,30
|2.287.149.686
|% 7,19
|
|GARAN
|10,76
|2.222.689.897
|% 2,28
|
|THYAO
|12,82
|1.379.409.140
|% 1,10
|
|SISE
|7,43
|1.260.695.837
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,56
|2.787.060.496
|% -1,54
|
|SKBNK
|1,60
|974.007.769
|% 3,23
|
|GARAN
|10,76
|2.222.689.897
|% 2,28
|
|PETKM
|5,24
|913.432.978
|% -0,19
|
|SISE
|7,43
|1.260.695.837
|% 0,68
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3229
|7,3280
|% -0,27
|
|Euro
|8,9964
|9,0049
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9596
|10,0096
|% 0,25
|
|Frank
|8,2733
|8,3232
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% -0,10
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-23,94
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.943
|3.021
|-35,69
|
|Yarım
|1.423
|1.461
|-17,26
|
|Çeyrek
|713
|731
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26ARENA
Yüzde 4.31 oranında artışla 36.76 lira fiyatla işlem gören hissede 976, 984 adet işlem
-
17:24FENER
Yüzde 4.80 oranında artışla 36.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 345, 318 adet işlem
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 45 artarak (% 0.98 ) 1, 380
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, TKNSA, OLMIP, KAPLM, INVEO, KRVGD, YESIL, CMBTN, ISBIR, GLBMD
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, UMPAS, DIRIT, SNKRN