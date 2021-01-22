***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak, MSCI ve S&P Global tarafından geliştirilen GICS (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre sağlık (Health Care Sector) sektöründe sınıflandırılmış şirketlerin ihraç ettiği yabancı ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) yatırılacaktır. Fon'un yatırım amacı, sağlık sektörünün çeşitli alt kesimlerinde faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak edilmesidir. Sağlık sektöründeki şirketler, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak üzere tıbbi ve ilaca ilişkin çeşitli ürün, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi, tedariki, alım-satım ve dağıtımı biyoteknoloji, biyokimyasal, tıbbi araştırma, geliştirme, ürün çıkarılması tanılama (teşhis, diagnostik) ekipmanları dahil, tıbbi, dişle ilgili (dental), gözle ilgili (optik) ekipman ve malzemelerin tasarım, üretim ve dağıtımı tanılama hizmetlerinin sunulması sağlık tesisleri ve hastanelerinin işletilmesi sağlık sektöründe idari, yönetsel ve sigorta da dahil olmak üzere finansal (sigorta dahil) destek hizmetleri sağlanması ile ilgili faaliyetler yürütmektedir. Fon portföyünde sağlık sektörünün alt faaliyet kollarının dengeli temsil edilmesi amaçlandığından, yatırım yapılan şirketler arasında büyük ölçekli şirketlerden geliştirme aşamasındaki şirketlere kadar farklı sermaye büyüklüklerine sahip şirketlere yatırım yapılabilir. Risk Değeri:6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Ardour Global Alternative Energy Composite Total Return Index (Bloomberg Ticker: AGIGLT) Endeksi 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903784BIST