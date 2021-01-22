***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin asgari yüzde %80'i devamlı olarak "alternatif enerji" başlığı altında ifade edilebilen yeni, gelişen, temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) yatırılacaktır. Söz konusu yatırım stratejisi çerçevesinde, temel olarak, işbu izahnamenin 2.5. maddesinde belirtilen endekste yer alan yenilenebilir enerji (güneş, güneş fotovaltik, rüzgar, jeotermal, etanol, biyodizel, biyoyakıt temin edici enzimler vb.), enerji verimliliği (enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımının etkinleştirilmesi ile ilgilenen enerji yönetim sistemleri, şebekeler, enerji sayaçları ve hızlı iletkenler vb.), yeni enerji kullanımları (mikrotürbinler, gelişmiş piller, hibrit aktarma organları, hidrojen, sabit ve taşınabilir uygulama ve makineler ile ulaşım araçları için yakıt pilleri, ileri düzey araç şarjları vb.), ileri malzemeler (nanoteknoloji, silikon, lityum, karbon yakalama ve değerlendirilmesi, temiz enerji teknolojilerini destekleyen malzeme ve süreçler vb.) enerji alt sektörlerinde üretim, dağıtım, teknoloji sağlayıcısı, çözüm üreticisi vb. aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır. Fon'un yatırım amacı, enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Fon'un yatırım yapacağı enerji alt sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı ortaklık paylarına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği temel riskler hakkındaki detaylı açıklamalara işbu izahnamenin 3.1. nolu maddesinde yer verilmektedir. 6Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.%100 S&P Global 1200 Health Care Total Return Index (USD) (Bloomberg Ticker: SPTRGL35) Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00795 2,9 0,00795 2,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903783BIST