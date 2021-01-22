Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2021 08:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin asgari yüzde %80'i devamlı olarak "alternatif enerji" başlığı altında ifade edilebilen yeni, gelişen, temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir enerji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına (American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR)) yatırılacaktır. Söz konusu yatırım stratejisi çerçevesinde, temel olarak, işbu izahnamenin 2.5. maddesinde belirtilen endekste yer alan yenilenebilir enerji (güneş, güneş fotovaltik, rüzgar, jeotermal, etanol, biyodizel, biyoyakıt temin edici enzimler vb.), enerji verimliliği (enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımının etkinleştirilmesi ile ilgilenen enerji yönetim sistemleri, şebekeler, enerji sayaçları ve hızlı iletkenler vb.), yeni enerji kullanımları (mikrotürbinler, gelişmiş piller, hibrit aktarma organları, hidrojen, sabit ve taşınabilir uygulama ve makineler ile ulaşım araçları için yakıt pilleri, ileri düzey araç şarjları vb.), ileri malzemeler (nanoteknoloji, silikon, lityum, karbon yakalama ve değerlendirilmesi, temiz enerji teknolojilerini destekleyen malzeme ve süreçler vb.) enerji alt sektörlerinde üretim, dağıtım, teknoloji sağlayıcısı, çözüm üreticisi vb. aşamalarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya depo sertifikalarına yatırım yapılacaktır. Fon'un yatırım amacı, enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde büyümesi öngörülen şirketlerin büyüme olanaklarına ve olası kazançlarına iştirak edilmesidir. Fon'un yatırım yapacağı enerji alt sektörlerinde faaliyet gösteren yabancı ortaklık paylarına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği temel riskler hakkındaki detaylı açıklamalara işbu izahnamenin 3.1. nolu maddesinde yer verilmektedir. 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
%100 S&P Global 1200 Health Care Total Return Index (USD) (Bloomberg Ticker: SPTRGL35) Endeksi 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00795 2,9 0,00795 2,9




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903783


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:061.537
Değişim :  -0,95% |  -14,69
Açılış :  1.551  
Önceki Kapanış :  1.552  
En Yüksek
1.556 En Düşük
1.529
BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KAPLM 44,22 389.755 % 10,00  
SEKUR 24,46 20.190.788 % 9,98  
SAFKR 11,36 43.025.697 % 9,97  
BTCIM 7,07 16.533.070 % 9,95  
TACTR 18,14 1.229.021 % 9,94  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Dolar 7,4343 7,4391 % 0,97  
Euro 9,0372 9,0445 % 0,77  
Sterlin 10,1344 10,1852 % 0,43  
Frank 8,3647 8,4151 % 0,87  
Riyal 1,9765 1,9864 % 0,93  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 -8,35  
Altın Gr. 445 445 1,95  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,45 25,49 -0,50  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,06  
B. Petrol 55,28 55,28 -0,82  
Seans Raporu 11:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru