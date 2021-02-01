***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.02.2021 13:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
S&P Global 1200 Health Care Total Return Index (USD) (Bloomberg Ticker: SPTRGL35) Endeksi 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906660
BIST
13:361.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,77
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
13:367,2149
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1044
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2000
13:368,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -0,1690
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7084
13:36431,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,41
|Açılış
|: 431,12
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
430,43
BIST En Aktif Hisseler13:36
|DNISI
|16,06
|32.183.272
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.731.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.289.202
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.713.810
|% 9,99
|
|BERA
|22,48
|57.931.050
|% 9,98
|
|KAPLM
|32,66
|7.079.224
|% -9,98
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|ROYAL
|3,11
|294.864
|% -7,16
|
|MERIT
|130,00
|440.420
|% -7,14
|
|INTEM
|58,00
|2.167.344
|% -6,45
|
|KOZAL
|123,60
|1.337.886.603
|% 7,11
|
|ODAS
|4,07
|925.191.141
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|550.332.456
|% 1,66
|
|GARAN
|9,40
|545.090.351
|% 0,97
|
|KARSN
|5,54
|513.722.554
|% 6,33
|
|ODAS
|4,07
|925.191.141
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,45
|550.332.456
|% 1,66
|
|GSDHO
|2,52
|307.131.034
|% 8,62
|
|SKBNK
|1,45
|144.630.843
|% -0,68
|
|KARSN
|5,54
|513.722.554
|% 6,33
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2115
|7,2149
|% -1,43
|
|Euro
|8,7117
|8,7164
|% -1,90
|
|Sterlin
|9,8614
|9,9109
|% -1,35
|
|Frank
|8,0250
|8,0734
|% -1,94
|
|Riyal
|1,9183
|1,9279
|% -1,40
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,04
|
|Altın Gr.
|432
|432
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.853
|2.896
|-56,00
|
|Tam
|2.843
|2.915
|-52,18
|
|Yarım
|1.374
|1.410
|-25,24
|
|Çeyrek
|689
|705
|-12,62
|
|Gümüş.Ons
|29,30
|29,35
|2,43
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,49
|
|B. Petrol
|55,49
|55,49
|0,47
|