***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.02.2021 15:28
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI
ISIN Kodu TRSAKBK42213
Fonun Süresi 11.04.2022
Fonun Tasfiye Tarihi 11.04.2022
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 10.02.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909078
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05415,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,06
|Açılış
|: 415,81
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.073.286
|% 10,00
|
|ESEN
|42,06
|665.534.589
|% 9,99
|
|PARSN
|33,48
|134.424.883
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.197.940
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.620.224
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.389.650
|% -10,00
|
|TGSAS
|32,26
|45.532.567
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|1.530.444
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.507.008
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|33.882.649
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.947.623.136
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.640.087.922
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|KOZAA
|17,99
|1.187.604.462
|% 6,07
|
|GARAN
|9,95
|1.117.994.395
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,57
|1.069.649.965
|% -2,28
|
|DOHOL
|3,65
|1.221.997.359
|% 3,99
|
|PETKM
|5,09
|1.108.519.947
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.640.087.922
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|897.925.020
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0261
|7,0303
|% -0,39
|
|Euro
|8,5460
|8,5508
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6825
|9,7311
|% -0,47
|
|Frank
|7,8623
|7,9097
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8677
|1,8771
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,38
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,21
|27,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-0,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
-
17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
-
17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında