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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.02.2021 15:28



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü KORUMA AMAÇLI
ISIN Kodu TRSAKBK42213
Fonun Süresi 11.04.2022
Fonun Tasfiye Tarihi 11.04.2022

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
1 10.02.2021

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909079


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